Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, einen Feuerwerkskörper in den Eingangsbereich eines vollbesetzten Busses am Zentralen Omnibusbahnhof am Bahnhof in Rastatt.

Rastatt (ots) - Im Anschluss lief der Täter unerkannt weg. Glücklicherweise wurde durch den "Böller" niemand verletzt. Der Sachschaden am Bus konnte bisher nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gegebenenfalls Bild- oder Videomaterial gefertigt haben, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.



/vo