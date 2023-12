Einen Verkehrsunfall mit rund 55.000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochnachmittag eine VW-Fahrerin .

Rastatt (ots) - Die 61-Jährige war gegen 13:15 Uhr auf der Josef-Kilmarx-Straße unterwegs, als sie ein am dortigen Straßenrand parkendes Wohnmobil beim Vorbeifahren streifte. Durch die Kollision wurde am Wohnmobil der gesamte Unterboden stark beschädigt.



