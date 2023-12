Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Ötigheimer Wegs zum Richard-Wagner-Ring.

Rastatt (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11:30 Uhr den Kreuzungsbereich trotz roter Ampel passiert haben und in der Folge mit dem Opel einer 44-Jährigen kollidiert sein. Durch den Aufprall drehte sich der Opel um die eigene Achse und kam schließlich an einer Hausmauer zum Stehen. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen des Opels wurden durch den Unfall leicht verletzt, der 62-Jährige dürfte ohne Blessuren davongekommen sei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



/ja