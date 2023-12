Nach einer handfesten Auseinandersetzung in den frühen Sonntagmorgenstunden vor einer Diskothek in der Woogseestraße, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen 24-Jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rastatt (ots) - Der Mittzwanziger soll kurz vor 3 Uhr vor dem Tanzlokal mit einer Frau in Streit geraten sein. Als ein um Schlichtung bemühter 23-Jähriger der Frau zur Hilfe eilen wollte, soll ihm der 24-Jährige einen Faustschlag verpasst haben. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten ergriff der Angreifer zwar die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später eingeholt und gestellt werden. Auch der Einsatz eines Tierabwehrsprays durch den Mann hinderte die Ordnungshüter nicht vor der vorläufigen Festnahme. Er leistete in der Folge massiven Widerstand. Bei der Durchsuchung wurden neben einer kleinen Menge Rauschgift auch ein Schlagring sowie ein verbotenes Messer aufgefunden. Er sieht nun einer ganzen Palette an Unannehmlichkeiten entgegen. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden im Zuge der vorläufigen Festnahme leicht verletzt.



/ya