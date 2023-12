Am Donnerstagabend kam es im Kreuzungsbereich "Leopoldring / Friedrichstraße / Ottersdorferstraße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Radfahrer.

Rastatt (ots) - Ein 27-jähriger Mercedes-Lenker befuhr kurz nach 23 Uhr die Ottersdorfer Straße und bog nach rechts in den Leopoldring ein. Hierbei kollidierte er mit einem von der Friedrichstraße herannahenden 37-jährigen Radler, welcher in Richtung Leopoldring unterwegs war. Der Radfahrer musste anschließend leicht verletzt ärztlich versorgt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte kein Sachschaden entstanden sein.



/an