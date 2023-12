Am Sonntagnachmittag meldete sich eine 47-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass ihr in der Oberwaldstraße ein Mann auffiel, der im Bereich der dortigen Kleingartenanlage sogenannte "exhibitionistische Handlungen" durchführte.

Rastatt (ots) - Der Mann soll gegen 14:20 Uhr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und die Frau dabei angesehen haben. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Der alkoholisierte 39-Jährige wurde für die polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier nach Rastatt verbracht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.



