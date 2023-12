In den frühen Montagmorgenstunden kam ein Mercedes-Fahrer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße von seiner Fahrspur ab und touchierte kurz vor 2:30 Uhr mit der rechten Fahrzeugseite einen hohen Bordstein.

Rastatt (ots) - Durch den starken Aufprall wurden die Airbags sowie das Notfallsystem des Wagens ausgelöst. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 1,7 Promille. In Folge dessen wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht; sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand.



/an