Ein 18-jähriger Opel-Fahrer war am frühen Sonntagmorgen auf der Ortsdurchfahrt Rheinau Diersheim in Richtung L75 unterwegs.

Rheinau (ots) - Gegen 05:30 Uhr kam der mit über 2 Promille alkoholisierte Fahrzeugführer in einer 90 Grad scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem geparkten Pkw, Schaden circa 10.000 Euro, bevor er gegen eine Sandsteinmauer stieß und auf der Seite liegend, an der Fassade eines Fachwerkhauses, zum Stillstand kam. Der hierbei entstandene Schaden wird mit einem mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Am verursachenden Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Fahranfänger wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ist nun die Folge. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr Rheinau mit 32 Mann und 5 Fahrzeugen, ein Fachberater des THW und ein Statiker vor Ort.



/cko