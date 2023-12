Im Fall der ausgesetzten Hundewelpen konnte anhand mehrerer Hinweise ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Rheinau (ots) - Ein 59-Jähriger steht nun in Verdacht, die etwa 11 Wochen alten Hunde ausgesetzt zu haben. Im Haus des Mannes konnten die mutmaßlichen Wurfgeschwister und das mutmaßliche Muttertier der gefundenen Welpen angetroffen werden. Sollte eines der Tiere verendet sein, könnte dem 59-Jährigen ein Strafverfahren drohen. /ja



Ursprungsmeldung vom 22.12.2023, 10:15 Uhr

POL-OG: Rheinau - Welpen ausgesetzt? Zeugen gesucht (FOTO)

Rheinau (ots) - Nach dem Auffinden von Welpen im Bereich der "Maiwaldsiedlung", haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwochvormittag fand eine Spaziergängerin im Bereich des Zusammenflusses von Acher- und Renchflutkanal einen etwa 12 Wochen alten Welpen, der mutmaßlich dort ausgesetzt wurde. Bereits in den Tagen zuvor sollen hier fünf weitere Welpen aufgefunden worden sein, die sich seitdem in einem Tierheim befinden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/rs