Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 19.15 Uhr, kam es am Schloßplatz in Rheinbischofsheim zu einem Einbruch in eine Metzgerei.

Rheinau/Rheinbischofsheim (ots) - Durch das Aufbrechen einer Türe gelang es einer bislang unbekannten Täterschaft sich Zutritt zu den Innenräumen des Geschäftes zu verschaffen. Das bislang festgestellte Diebesgut beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers in Kehl bitten unter der Nummer 07851 893-0 um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. /ja