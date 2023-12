Da den Beamten des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster eine E-Scooterlenkerin ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen auffiel, stoppten Sie die 35-Jährige, die auf dem Damm Höhe Stollhofen unterwegs war und führten eine Kontrolle durch.

Rheinmünster (ots) - Dabei legte die Fahrerin ein auffälliges Verhalten an den Tag, was für die Ordnungshüter auf einen Drogenkonsum schließen ließ. Die Beschuldigte gab auf Nachfragen mehrere Joints heraus. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogentest ergab, dass die Mittdreißigerin unter Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Haschischbrocken mit einem Nettogewicht von über zehn Gramm. Die Frau erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /sa