In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Hotels am Mummelsee zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Seebach (ots) - Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde ein mattgrauer BMW X3 M40 erheblich beschädigt. Unter anderem wurde ein Außenspiegel zerstört, an einem Reifen die Luft abgelassen sowie die Felgen und der Lack zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Hinweise zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier Achern, unter der Telefonnummer 07841 70660, entgegen.



