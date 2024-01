Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einer aktuellen Unfallflucht im Frohnhofweg auf der Suche nach Zeugen.

Sinzheim (ots) - Zwischen Montag 02:00 Uhr und Dienstag 12:00 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Seat touchiert haben, wobei ein Sachschaden am geparkten Auto von rund 5.000 Euro entstand. Der mutmaßliche Schadensverursacher soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 07221 6800 entgegengenommen. /an