Am 23.12.2023 in Willstätt-Eckartsweier aufgefundenes Fahrrad.

© Am 23.12.2023 in Willstätt-Eckartsweier aufgefundenes Fahrrad.

Am 23.12.2023 gegen 07 Uhr wurde in der Kehler Straße in Eckartsweier ein Fahrrad aufgefunden, das entweder aus einer Straftat stammt, oder möglicherweise auch für eine Straftat verwendet wurde.

Willstätt-Eckartsweier (ots) - Am Zweirad selbst waren zudem Blutspuren aufzufinden.

Die Polizeibeamten des Reviers in Kehl haben deshalb Interesse daran herauszufinden, woher das Rad stammt. (siehe beigefügtes Foto).



Hinweise bitte an das Polizeirevier Kehl unter 07851 893-0 oder über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg (https://www.polizei-bw.de/internetwache/)

/ADR