Zell am Harmersbach - Brand in Fachwerkhaus Gegen 02:30 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle in Offenburg einen Brand in einem Fachwerkhaus in der Kernstadt von Zell a.

Zell am Harmersbach (ots) - H. Aufgrund der engen Bebauung mussten angrenzende Gebäude durch Feuerwehr und Polizei geräumt werden. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehren Zell a. H., Biberach und Steinach gestalteten sich aufgrund der baulichen Situation als schwierig. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte jedoch verhindert werden.



Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt und ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Das Gebäude ist nicht mehr nutzbar. Während den Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt Zell a. H. bis gegen 5:30 Uhr blockiert.



/AKA