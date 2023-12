Am frühen Dienstagmorgen teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass bislang unbekannte Täter, an der Bahnhaltestelle in Kirnbach-Grün, versuchen den dortigen Fahrkartenautomaten gewaltsam zu öffnen und die darin befindliche Geldkassette zu entwenden.

Zell am Harmersbach (ots) - Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten wenig später am Tatort einen beschädigten und aufgeflexten Fahrkartenautomaten feststellen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden ist bisher unbekannt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden von Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07835 / 54749-0 melden.

/vo