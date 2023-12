Bebra.

Rotenburg a.d.Fulda (ots) - Eine Streife der Polizeistation Rotenburg führte am Montag (11.12.) gegen 08:40 Uhr in der Friedländer Straße in Bebra eine Verkehrskontrolle bei einer 32-jähringen Pkw-Fahrerin aus Bebra durch. Schnell stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass sie unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihr wurde die Weiterfahrt durch die Streife untersagt, auf der Polizeistation Rotenburg erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss.



Rotenburg. Am Montag (11.12.) parkte in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein weißer Skoda Octavia am rechten Fahrbahnrand in der Straße Eulersgrund. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.



Gefertigt: PHK Eberhardt, Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell