Autokennzeichen gestohlen Gersfeld.

Fulda (ots) - Unbekannte stahlen am Sonntag (10.12.), zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr, das amtliche Kennzeichen FD-MG 1982 von einem grauen VW Golf. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Berliner Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbrüche in Bäckerei und Seniorenheim - Tatverdächtiger festgenommen



Bad Salzschlirf. Am Sonntagmorgen (10.12.), zwischen 5.15 Uhr und 7 Uhr, wurde in eine Bäckerei in der Riedstraße und eine Senioreneinrichtung in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Polizei Fulda gelang es im Rahmen der Fahndung gegen 9 Uhr einen 36-jährigen Tatverdächtigen in Bad Salzschlirf festzunehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Nachmittag entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts Einbruchsdiebstähle verantworten.



(PB)



