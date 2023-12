Autokennzeichen gestohlen Fulda.

Fulda (ots) - In der Kurfürstenstraße stahlen Unbekannte am Montagmorgen (18.12.), zwischen 5.30 Uhr und 6.20 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-DS 1015 von einem blauen Renault Captur. Das Auto stand auf einem Parkstreifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Räuberischer Diebstahl



Fulda. Zwei Unbekannte stahlen am Montagabend (18.12.), gegen 19 Uhr, "Vapes" im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Regal in einem Kiosk in der Königstraße. Als eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam wurde, gelang einem Täter die Flucht. Den Zweiten versuchte die Mitarbeiterin am Verlassen des Kiosks zu hindern. In diesem Moment trat dieser ihr in den Rücken und drohte ihr mit einem Messer. Die Frau trat zur Seite, woraufhin auch dem zweiten Täter die Flucht gelang. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie beschreibt die Täter folgendermaßen:



Täter 1 und 2: männlich, circa 170 cm groß, komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Mützen bis zu den Augen, vermummt mit einem schwarzen Schal



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



(PB)



