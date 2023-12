Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages beabsichtige gegen 05:57 Uhr eine 56-jährige Fußgängerin aus Fulda den Kreuzungsbereich Pacelliallee / Dr.-Dietz-Straße zu überqueren.

Fulda (ots) - Sie nutzte die Fußgängerfurt über die Dr.-Dietz-Straße in Laufrichtung Klinikum Fulda. Ein 47-jähriger Skoda Fahrer aus Nüsttal befuhr die Pacelliallee in gleicher Richtung und bog nach rechts in die Dr.-Dietz-Straße ab. Dabei übersah er die bevorrechtigte Fußgängerin und fuhr sie an. Die Frau kam zu Fall, zog sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Die Fußgängerampel zeigte um Unfallzeitpunkt grün.



Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.



Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

