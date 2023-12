Am 1. Weihnachtsfeiertag wollte gegen 11:55 Uhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Ehrenberg in Fulda, "Am Bahnhof", rückwärts aus einer Parkbucht ausparken.

Fulda (ots) - Dabei übersah er eine hinter dem Fahrzeug laufende 73-jährige Frau aus Wächtersbach und erfasste sie mit seinem Fahrzeugheck. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.

Am PKW entstand kein Sachschaden.



Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

