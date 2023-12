Blitzer beschädigt Fulda.

Fulda (ots) - Unbekannte beschädigten am Donnerstagnachmittag (30.11.), gegen 15 Uhr, einen Blitzer in der Niesiger Straße. Es entstanden rund 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Farbschmierereien



Fulda. Am Freitag (01.12.), zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Mauer im Bereich Esperantoplatz mit Farbe. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Autoscheibe beschädigt



Fulda. In der Weserstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.12.) die Frontscheibe eines weißen Ford Transit. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Mehrere Fahrräder gestohlen - Zwei Tatverdächtige festgenommen



Fulda. In der Görresstraße kam es am Samstagnachmittag (02.12.), gegen 15.30 Uhr, zum Diebstahl von drei Fahrrädern, die im Carport eines Einfamilienhauses abgestellt waren.



Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und sich bemerkbar gemacht. Daraufhin flüchteten drei männliche Täter in Richtung Herbsteiner Straße. Der Zeuge informierte die Polizei Fulda, die daraufhin umgehend die Fahndung einleitete. Schon kurze Zeit später gelang es den Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren in Tatortnähe anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Auch zwei der gestohlenen Fahrräder wurden in einem nahegelegenen Busch entdeckt und konnten bereits kurze Zeit später dem Eigentümer übergeben werden.



Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.



Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 25 Jahre alt, Halbglatze, bekleidet mit einer hellen Jacke, trug einen schwarzen Rucksack.



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



(PB)



