Gegen 18.30 Uhr kam es heute zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Fuldaer Innenstadt.

Fulda (ots) - Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung des vierstöckigen Wohnhauses aus. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden auf das Feuer aufmerksam und konnte sich noch selbstständig ins Freie bringen. Sie erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden in Fuldaer Kliniken eingeliefert. Auch ein in der Wohnung befindlicher Hund konnte gerettet werden. Möglicherweise entstand der Brand durch eine technische Ursache innerhalb der Wohnung.

Aufgrund des Schadens am Dach des Hauses muss die Ohmstraße weiter gesperrt bleiben, da nicht auszuschließen ist, dass Teile des Daches auf die Straße fallen könnten.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.00 EUR beziffert. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell