Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Donnerstagabend (07.12.), gegen 19.20 Uhr, brannte es im Keller eines Einfamilienhauses in der Annastraße.



Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannten Dekoartikel in einem Kellerraum. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand sehr zeitnah gelöscht und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gegenstände und Gebäudeteile verhindert werden.



Der Brand war von den Hausbewohnern aufgrund der Rauchentwicklung festgestellt worden, die sich in der Folge alle selbstständig retten konnten. Glücklicherweise wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt.



Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.



Die Feuerwehr aus Bebra war vor Ort und führte nach den Löscharbeiten Lüftungsmaßnahmen durch. Das Haus war im Anschluss wieder bewohnbar.



Durch den Brand entstand lediglich geringer Sachschaden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell