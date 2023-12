Bebra.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Montagabend (04.12.) informierte ein Zeuge die Polizei und die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Zweifamilienhaus in der Heidaustraße.



Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise schnell im Griff und konnte ein Ausbreiten auf weitere Bereiche verhindern.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner der nahegelegenen Luisenstraße zuvor das betroffene Haus aufgrund der Rauchentwicklung lokalisieren können. Er klingelte daraufhin und rettete couragiert einen der beiden Bewohner aus der verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss. Die zweite Person kam daraufhin selbstständig aus dem Haus.



Beide wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin der Wohnung im zweiten Obergeschoss, die das Haus ebenfalls selbstständig verlassen hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und danach entlassen.



Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind beide Wohnungen aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der Brandschäden momentan nicht bewohnbar.



Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden ersten Informationen nach im unteren sechsstelligen Bereich.



Eingesetzt waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren Bebra und Weiterode sowie eine Streife der Polizeistation Rotenburg.



Weshalb das Feuer ausbrach, ist momentan noch nicht abschließend geklärt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Hersfeld haben die Ermittlungen aufgenommen und werden in diesem Zusammenhang den Brandort zeitnah begutachten.



(PB)



