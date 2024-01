Brand von Mülltonne Rotenburg a.d.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fulda. Am Montag (01.01.) kam es gegen 8.30 Uhr zum Brand von zwei Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Gäßchen" in Lispenhausen.



Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden zwei Mitarbeiter der Stadt auf das Feuer aufmerksam, informierten einen Nachbarn und ließen sich einen Feuerlöscher geben. Anschließend löschten die aufmerksamen Männer den Brand ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Ein an dem Wohnhaus befindlicher Stromverteilerkasten wurde ebenfalls wie die Mülltonnen beschädigt. Der durch das Feuer entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 7.500 Euro.



Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.



Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Autoanhänger gestohlen



Obersuhl. In den Morgenstunden des Montags (01.01.), zwischen 0.15 Uhr und 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw-Anhänger des Herstellers "Stema" mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-N 104. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz vor einer Garage in der Lindenstraße. Der Anhänger hat einen Wert von circa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Lagerhalle



Niederaula. Eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße wurde zwischen dem 16. Dezember 2023 und dem 01. Januar 2024 Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Gewaltsam öffneten sie anschließend eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Transporters und entwendeten daraus mehrere Kleinmaschinen im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Außerdem hinterließen sie auch 5.000 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



