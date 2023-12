Buskontrollen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg Rotenburg a.d.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fulda. Gemeinsam mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg führte der Regionale Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Osthessen am Mittwoch (29.11.) Kontrollen von mehreren Bussen im Bereich des Breitinger Kirchwegs durch.



Dabei stellten die Einsatzkräfte nur vereinzelte Verstöße fest, die eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und vereinzelte mündliche Verwarnungen nach sich zogen. In einem Fall beanstandeten die Kontrollierenden eine defekte Warnleute an einem Fahrzeug. In zwei weiteren Busse waren die laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Verordnung erforderlichen Handlampen beschädigt.



Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz: Bei sämtlichen Notausstiegen - inklusive Nothämmern und Fahrgasttüren sowie deren Einklemmschutz - war bei allen kontrollierten Bussen nichts zu bemängeln.



Auch künftig werden die zuständigen Behörden entsprechende Kontrollen durchführen, um damit für mehr Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr zu sorgen.



Sandra Suski, Pressesprecherin



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell