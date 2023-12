Diebstahl Liederbach.

Vogelsbergkreis (ots) - Am Donnerstag (14.12.) entwendeten Unbekannte mehrere Gummistiefel im Gesamtwert von rund 170 Euro von einem Lkw-Auflieger. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter die Plane des Fahrzeugs, zwischen 5 Uhr und 9.30 Uhr, gewaltsam und verursachten so circa 100 Euro Sachschaden. Im Tatzeitraum stand der Lkw auf einem Rastplatz in der Straße "Pfefferhöhe".

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Kennzeichendiebstahl



Atzenhain. Zwischen Mittwoch (13.12.), gegen 16 Uhr und Donnerstag (14.12.), etwa 15.30 Uhr, stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen GI-HM 5806 eines blauen Nissan Qashqai. Zur Tatzeit stand das Auto in der Ringstraße.

Nummernschild gestohlen



Atzenhain. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-A 1394 eines schwarzen Opel Insignia entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (11.12.) und Donnerstagnachmittag (14.12.). Im Tatzeitraum stand der Pkw in der Ringstraße.

Einbruch in Einfamilienhaus



Homberg (Ohm). Ein Einfamilienhaus in der Dresdener Straße wurde am Donnerstag (14.12.), zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Mitsamt Schmuck und Wertsachen sowie einer Uhr der Marke TAG Heuer im Gesamtwert von circa 2.200 Euro flüchteten die Täter unerkannt. Sie hinterließen zudem etwa 250 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell