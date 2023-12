Alsfeld.

Vogelsbergkreis (ots) - In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Sonntagmorgen (24.12.), gegen 3.10 Uhr, ein dort abgestelltes, nicht näher beschriebenes Fahrrad. Das Zweirad war mittels eines Spiralschlosses gesichert, welches von den Tätern mit Gewalt abgerissen wurde. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Hinweise zum Täter oder Eigentümer des Fahrrads bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



(PB)



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell