Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Montag (18.12.), um 16.30 Uhr, wollte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in eine der Parklücken am Theodor-Heuss-Platz einparken.

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots) - Beim rückwärtigen Einparken übersah sie offenbar den hinter ihr stehenden Pkw eines 36-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Die Pkw-Fahrerin fuhr mit dem Heck gegen die Front des anderen Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.



Kirchheim - Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht



Am Dienstag (19.12.), um 17.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Berlin mit seinem Pkw die Landesstraße 3159 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf dieser Strecke touchierte der unbekannte Fahrzeugführer beim Entgegenfahren den linken Außenspiegel des 55-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Ludwigsau - Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht



In der Zeit vom Dienstag (19.12.), 16.30 Uhr, bis Mittwoch (20.12.), 08.45 Uhr, stellte eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihr Fahrzeug, einen blauen Skoda Octavia, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Landwehr 2 B" ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



