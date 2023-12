Einbruch in Bürogebäude Neuenstein.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Ein Bürogebäude in der Straße "Im Grund" in Untergeis wurde in der Nacht zu Dienstag (12.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem hebelten sie an einer Tür. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Pkw aufgebrochen



Neuenstein. In der Nacht zu Dienstag (12.12.) öffneten Unbekannte in der Kreuzeichenstraße in Obergeis auf bislang nicht bekannte Art und Weise einen weißen VW Transporter. Anschließend entwendeten die Langfinger Schleif- und Schneidewerkzeuge im Gesamtwert von circa 10.000 Euro aus dem Fahrzeug. Sachschaden entstand nicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



