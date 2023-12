Alsfeld.

Alsfeld (ots) - In der Nacht von Freitag (01.12.) auf Samstag (02.12.) verschafften sich bisher unbekannte Täter unbefugten Zutritt über ein aufgehebeltes Fenster in ein Café am Alsfelder Marktplatz. Die Räume des Cafés wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle, oder online unter www.polizei.hessen.de



i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen



