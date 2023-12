Einbruch Bebra.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.12.) auf das Gelände und in eine Lagerhalle eines Bauhofs in der Eisenacher Straße ein. Von dort stahlen die Täter Kabeltrommeln und sonstige Kabel im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Die Einbrecher hinterließen außerdem etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Kennzeichendiebstahl



Neuenstein. Zwischen Dienstagnachmittag (05.12.) und Donnerstagmorgen (07.12.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MN 101 eines weißen Opel Vivaro. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf der rückwärtig gelegenen Seite eines Gemeindegrundstücks in der Weyerswiesenstraße in Aua.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Sandra Suski, Pressesprecherin



