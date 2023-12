Großenlüder.

Fulda (ots) - Am Mittwoch (06.12.) wurde gegen 17:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B254 in Höhe der Anschlussstelle Großenlüder-Ost gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein in Fahrtrichtung Fulda fahrender Pkw war im Begriff, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden dabei zwei Personen schwer verletzt.



Aktuell laufen Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme. Dazu ist der Abschnitt der B254 zwischen den Anschlussstellen Großenlüder-Ost und Bimbach voll gesperrt.



Es wird nachberichtet.



gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen



