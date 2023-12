Fahrraddiebstahl Nieder-Gemünden.

Vogelsbergkreis (ots) - Aus einem Unterstand in der Feldastraße stahlen Unbekannte am Mittwochabend (20.12.), zwischen 19 Uhr und 23.55 Uhr, ein rotes E-Mountainbike des Herstellers "Bulls", Modell Copperhead EVO AM. Das Zweirad hat einen Wert von rund 3.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Reisebüro



Alsfeld. Ein Reisebüro in der Schellengasse wurde in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fenster gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Brand von Einfamilienhaus



Lautertal. Am Donnerstagabend (21.12.) kam es in der Straße "Neuer Weg" in Eichelhain zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stellten die Bewohner des Hauses gegen 19.45 Uhr, als sie nach Hause kamen, eine Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten fest. Da sich mehrere Tiere im Gebäude befanden, betraten die Personen das Haus und informierten die Einsatzkräfte. Aufgrund des dichten Rauchs, mussten sie die Räumlichkeiten wenige Minuten später wieder verlassen. Der 64-Jährige Mann sowie ein 19-Jähriger und eine 16-jährige Jugendliche wurden leicht verletzt und mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr aus Lautertal konnte den Brand zeitnah ablöschen. An einem Kaminofen sowie der darüber befindlichen Decke entstand jedoch Sachschaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrags.



Wie genau es zu der Rauchentwicklung und dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld. Nach momentanen Erkenntnissen entwickelte sich der Brand augenscheinlich im Bereich des Kaminofens.



Zwei in den Räumlichkeiten befindliche Hausratten sowie ein Gecko verendeten. Vier in Käfigen gehaltene Vögel konnten vorerst an das zuständige Veterinäramt übergeben werden.



Sandra Suski, Pressesprecherin



