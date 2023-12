Fahrraddiebstahl Fulda.

Fulda (ots) - Unbekannte stahlen zwischen dem 20. November und dem 4. Dezember ein mehrfarbiges Fahrrad des Herstellers Diamond. Das Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro war mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer gesichert. Besondere Merkmale des Zweirads sind braune Lederlenkergriffe und ein brauner Sattel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Trickbetrug vereitelt



Hofbieber. Erfreulicherweise konnte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin am Dienstag (05.12.) verhindern, dass ein Mann aus Hofbieber Opfer von dreisten Trickbetrügern wurde.



Der Mann erhielt gegen Mittag einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie täuschten vor, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und er im Anschluss verhaftet worden sei. Jetzt müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt werden, damit der Sohn wieder frei käme. Der Mann ging in der Folge zur Bank, um eine höhere Summe Bargeld abzuheben. Da die Situation einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin komisch vorkam, sprach sie den Mann darauf an und konnte somit den Trickbetrug verhindern.



In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:



Trickbetrug ist vielfältig.



- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.



Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de



(PB)



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell