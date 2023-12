Feldatal.

Landkreis Vogelsberg (ots) - Am Donnerstag (30.11.) wurde um 21:20 Uhr ein Fahrzeugbrand auf der Landesstraße 3070 zwischen den Feldataler Ortsteilen Kestrich und Stumpertenrod gemeldet.



Ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit ausländischen Wohnsitz befuhr mit seinem Renault Master mit polnischer Zulassung die Landesstraße, als er einen Brand im Motorraum bemerkte, umgehend anhielt und das von ihm allein benutzte Fahrzeug unverletzt verlassen konnte.



Der Kleintransporter brannte in der Folge vollständig aus und wurde durch die eingesetzten Feuerwehren aus Romrod, Ulrichstein, Feldatal und Stumpertenrod abgelöscht.

Als Brandursache wird nach derzeitigem Sachstand von einem technischen Defekt ausgegangen.

Es entstand Sachschaden von circa 25.000 Euro.



Durch den Fahrzeugbrand wurde auch die Fahrbahndecke erheblich beschädigt, so dass der betroffene Straßenabschnitt der Landesstraße 3070 zwischen Stumpertenrod und dem Abzweig zur Landesstraße 3326 voll gesperrt werden musste.

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.



