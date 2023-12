Farbschmierereien Fulda.

Fulda (ots) - Am Montag (20.12.), gegen 16.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Mauer im Bereich einer Unterführung in der Langenbrückenstraße mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbruch in Schulgebäude



Fulda. Im Domänenweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (19.12.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter hebelten eine Außentür zur Mensa auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbruch in Gärtnerei



Künzell. Unbekannte brachen am frühen Dienstagmorgen (19.12.), zwischen 5.15 Uhr und 8.05 Uhr, in ein Gebäude auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Dr.-Dietz-Straße im Ortsteil Bachrain ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Haus, stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Versuchter Einbruch



Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (19.12.) versuchten Unbekannte in ein Büro eines Pflegedienstes in der Petersberger Straße einzubrechen. Dabei wurde eine Eingangstür beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



