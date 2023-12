Farbschmierereien Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Freitag (22.12.), gegen 9 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Wand eines Schulgebäudes im Geistalweg mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden.



Auch im Bereich einer Wand eines Freibads in der Straße "Am Schwimmbad" wurden am Freitagmorgen (22.12.) Schmierereien in Form eines Schriftzugs mit politisch motivierten Hintergrund festgestellt. Hier beläuft sich der entstandene Sachschaden ebenfalls auf rund 500 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Stallungen



Rotenburg a. d. Fulda. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Sonntag (24.12.) in ein zwei Reitställe in der Dickenrücker Straße und brachen mehrere Spinde auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



E-Scooter gestohlen



Ludwigsau. In der Reiloser Straße im Ortsteil Friedlos stahlen Unbekannte zwischen dem 18. Dezember und dem 24. Dezember einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen 199-GTG aus einer Garage. Das Zweirad hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Zigarettenautomat aufgesprengt



Nentershausen. Am frühen Montagabend (25.12.), gegen 23.35 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße "Hinter der Gasse" auf. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten noch unbekannten Werts. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Krankenhaus



Bad Hersfeld. Im Seilerweg brachen Unbekannte zwischen Montagmorgen (25.12.) und Dienstagmittag (26.12.) in den Verwaltungstrakt eines Krankenhauses ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de







Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell