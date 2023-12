Sie ist eine Teamplayerin - und nun hat sie kurz vor Weihnachten ganz offiziell ein neues Team im Polizeipräsidium Osthessen um sich: Polizeidirektorin Jasmin Brunner wurde durch Landespolizeipräsident Robert Schäfer offiziell mit der Leitung des Abteilungsstabs der Abteilung Einsatz beauftragt.

Osthessen (ots) - Damit folgt die 46-Jährige auf Abteilungsdirektor Theo Wiegand.



Schon in frühen Kindheitstagen wusste die gebürtige Frankfurterin: "Ich will Polizistin werden." Menschen helfen, Ungerechtigkeiten verhindern und Gutes tun. Von diesem Weg hat sich Brunner, die für ihre Zielstrebigkeit bekannt ist, nie abbringen lassen. Mit gerade einmal 16 Jahren begann ihre Laufbahn bei der Polizei Hessen bei der dritten Abteilung der Bereitschaftspolizei in Mühlheim.



Frisch von der Schulbank und mitten ins Berufsleben: Für die Polizeidirektorin wurde ein Traum wahr. Inzwischen ist sie 30 Jahre bei der Polizei - davon zweieinhalb Jahre Ausbildung, zwei Jahre Studium für den gehobenen Dienst, gefolgt von zwei Jahren Masterstudium. Brunner hat bereits zahlreiche Entwicklungen bei der Polizei Hessen erlebt, begleitet und mitgestaltet.



Über den Tellerrand schauen



"Polizeilich bin ich in Südosthessen groß geworden", blickt die Polizeidirektorin zurück. Allerdings nutzte sie zahlreiche Abordnungen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. "Ich wollte über den Tellerrand hinausschauen, etwas bewegen. Allerdings merkte ich schnell, dass ich nur einen begrenzten Gestaltungsraum habe." Und so entschied sich Brunner schlussendlich für den höheren Dienst.



Ab 2007 sammelte die begeisterte Polizistin, die heute mit ihrer Familie im Main-Kinzig-Kreis lebt, in zahlreichen Förderverwendungen breitgefächert Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen. "Meine unterschiedlichen Stationen haben mir bis heute geholfen, um zu verstehen, mit welchen Situationen meine Kollegen tagtäglich konfrontiert sind."



Mensch bleiben



In all den Jahren war Brunner eins besonders wichtig: Sich selbst treu zu bleiben und den Menschen nie aus dem Fokus zu verlieren. Mit Abschluss ihres Masterstudiums 2012 folgten Zwischenstationen bei den Bereitschaftspolizeien Mühlheim und Lich sowie dem Polizeipräsidium Südosthessen. 2020 kam Brunner erstmals nach Osthessen und übernahm die Leitung der Polizeidirektion Fulda. Doch das war nur von kurzer Dauer, da die Polizeidirektorin neben einer Abordnung ins Landespolizeipräsidium für den Ausbau der A49 auch zum damaligen Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium beordert wurde.



Das Projekt "Hessisches Polizeipräsidium Einsatz" kam Ende 2021 für die 46-Jährige sehr überraschend. "Die Zeit war sehr intensiv, aber auch sehr lehrreich." Brunner wurde in dieser Zeit eins besonders deutlich: "Mein Ziel war es immer, etwas zu bewegen und wir haben etwas bewegt. Wir haben sogar komplett neugestaltet - und zwar gemeinsam mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen."



Heimkommen



Inzwischen ist das Projekt "Polizeipräsidium Einsatz" abgeschlossen. Von Dezember 2022 bis Juli 2023 leitete Brunner dort auch die Direktion Spezialeinheiten, bevor es für den Familienmenschen überraschend zurück nach Fulda ging. "Für mich war es wie Heim kommen." Die 46-Jährige fühlt sich in Osthessen pudelwohl. Fährt jeden Tag mit einem Lächeln an die Arbeit. Auf die kommissarische Leitung des Abteilungsstabs folgte nun die offizielle Beauftragung.



"Zielorientiertes und effizientes Arbeiten im Team waren mir schon immer wichtig und darauf lege ich auch in meiner neuen Position sehr viel Wert." Die Köpfe zusammenstecken und die Stärken eines jeden Einzelnen nutzen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: Brunner arbeitet gerne mit Menschen und unterschiedlichen Charakteren zusammen, scheut sich nicht vor Herausforderungen und ist bereit neue Wege zu gehen. "Wenn ich eins gelernt habe, dann das unmögliche Aufgaben möglich gemacht werden können." Und bei all ihrem Tun will Brunner eins nie außer Acht lassen: Den Menschen.



Julissa Sauermann



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell