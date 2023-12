Grebenhain.

Vogelsbergkreis (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (26.12.) wurde durch unbekannte Täter um 02:07 Uhr der Geldautomat der VR-Bank in 36355 Grebenhain in der Hauptstr. 39 gesprengt.

Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw.

Die Fahndung der Polizei dauert an.

Die Bank wurde durch die Sprengung stark beschädigt.

Die Polizei erbittet Hinweise unter 0661/105-0, wem im Bereich der Bank in 36355 Grebenhain verdächtige Personen oder ein schnell fahrendes dunkles Fluchtfahrzeug aufgefallen sind.



gefertigt: Müller, A., PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell