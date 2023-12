Gefährliche Körperverletzung Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Dienstagabend (26.12.), zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, kam es in der Vitalstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 40-Jähriger aus Bad Hersfeld aus unbekannten Gründen von einer unbekannten männlichen Person mit einem metallischen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Hierbei wurde der 40-Jährige leicht verletzt und musste ambulant medizinisch behandelt werden. Der Täter entfernte sich vom Tatort, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, dunkle Haare. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Pedelec gestohlen



Bad Hersfeld. In der Fritz-Rechberg-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.12.) ein nicht näher beschriebenes Pedelec aus einer Garage. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Autokennzeichen gestohlen



Bad Hersfeld. Von einem silbernen BMW, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Markt" abgestellt war, stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (27.12.), zwischen 9.45 Uhr und 11.15 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen ROF-DX 777. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



