Ob die Absuche mit einem Diensthund nach Sprengstoff, die Spurensuche an einem Tatort oder mal die komplette Ausrüstung von Polizistinnen und Polizisten testen - hier gibt es Polizei zum Anfassen und Erleben.

Fulda (ots) - Am Mittwoch, den 20.12.2023, bietet das Polizeipräsidium Osthessen wieder eine der begehrten Informationsveranstaltungen zum Thema Karriere bei der hessischen Landespolizei an. Das Ganze unter dem Motto: "Gemeinsam mit echten Polizistinnen und Polizisten auf Spurensuche".



Welche Möglichkeiten bietet mir der Polizeiberuf? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wie kann mein Berufsalltag nach dem Studium aussehen? Diese und noch viele weitere Fragen werden an verschiedenen Themeninseln erörtert. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so die Möglichkeit, die Vielseitigkeit und Verwendungsbreite des Polizeiberufs näher kennenzulernen.



Wenn Interesse an einem Studium bei der Polizei Hessen besteht, dann schnell anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Auch Quereinsteigende sind willkommen und können sich über neue berufliche Möglichkeiten informieren.



Die wichtigsten Infos zusammengefasst:



- Datum: 20.12.2023

- Uhrzeit: 17:00 Uhr

- Ort: Polizeipräsidium Osthessen, Severingstr. 1-7, 36041 Fulda

- Alter: 16-35 Jahre



Anmeldung:



- Per Mail: einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de

- Telefonisch: 0661/ 105-1018 o. 1019



Jonas Trabert



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell