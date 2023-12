Geldautomatensprengung in Grebenhain Grebenhain.

Vogelsbergkreis (ots) - Am frühen Montagmorgen (04.12.), gegen 2.30 Uhr, kam es zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Hindenburgstraße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.



Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sprengten mehrere dunkel gekleidete Täter einen dortigen Geldautomaten auf. Ob sie in der Folge Bargeld an sich nahmen ist noch unklar. Auch die Höhe des durch die Sprengung entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Pkw.



Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort - gemeinsam mit Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes - umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Bereits heute Nacht waren Experten des Hessischen Landeskriminalamtes am Tatort, der momentan noch weiträumig abgesperrt ist.



Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Sandra Suski, Pressesprecherin



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell