Gemeinschädliche Sachbeschädigung an zwei Schulen Homberg (Ohm).

Vogelsbergkreis (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (15.12.) und Montagmorgen (18.12.) beschädigten Unbekannte zwei öffentlichen Schulen in der Hochstraße.



Nach aktuellem Kenntnisstand lösten die Täter Pflastersteine aus dem Boden und verursachten Schäden an einem Geländer sowie mehreren Fensterscheiben einer Grundschule. Insgesamt entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.



Bei einer nahegelegenen, weiteren Schule wurden ebenfalls zwei Scheiben sowie ein Schließzylinder einer Tür beschädigt. Auch hier entstanden etwa 2.000 Euro Sachschaden.



Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.



Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Sandra Suski, Pressesprecherin



