Am Donnerstag (21.12.), gegen 14 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße 29 in Homberg (Ohm) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Homberg (Ohm) (ots) - Durch einen silbernen BMW wurde beim Ausparken ein bisher unbekannter roter Kleinwagen im rechten Heckbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte sich am Folgetag selbstständig mit der Polizeistation Alsfeld in Verbindung, konnte jedoch keine genauen Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen.



Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug und nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.



Angaben zur Fremdschadenshöhe sind derzeit nicht möglich.



Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jeder andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache: www.polizei.hessen.de



Mit freundlichen Grüßen, Dörr, PHK (Polizeistation Alsfeld)



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell