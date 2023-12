Glasscheibe beschädigt Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zwei Unbekannte beschädigten am Montag (11.12.), gegen 21.50 Uhr, eine gläserne Wohnungseingangstür und eine Schaufensterscheibe eines Gebäudes in der Wehneberger Straße. Die Täter nutzen dazu einen quadratischen Kanaldeckel. Ein Zeuge kann sie folgendermaßen beschreiben:



Täter 1: männlich, circa 157 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, Bart, schlanke Figur

Täter 2: ähnlich wie Täter 1, keine genaue Beschreibung möglich



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Autokennzeichen gestohlen



Heringen. Unbekannte stahlen zwischen dem 22. November und dem 11. Dezember das amtliche Kennzeichen MZ-K 7061 von einem roten Ford Transit. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Riedweg". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Wohngebäude



Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (12.12.) die Nebeneingangstür zum Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Drosselstraße auf. Ein Bewohner wurde auf die ungebetenen Gäste aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Einbrecher unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



(PB)



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell