Handy aus der Hand gestohlen Fulda.

Fulda (ots) - Am Freitag (01.12.), gegen 12.15 Uhr, entriss ein Unbekannter einem 24-jährigen Mann in der Graf-Spee-Straße nach aktuellen Erkenntnissen im Vorbeigehen das Handy. Bei dem Gerät soll es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy Z Flip 5 im Wert von etwa 1.200 Euro gehandelt haben. Der Täter kann als männlich und circa 1,80 Meter groß beschrieben werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell