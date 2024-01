Hauswand mit Farbe beschmiert Feldatal.

Vogelsbergkreis (ots) - Eine Fassade eines Getränkemarktes in der Straße "Im Borngarten" in Kestrich beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.12.) mit goldener Farbe. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand hierdurch Sachschaden von circa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Einbruch in Einfamilienhaus



Alsfeld. Ein Einfamilienhaus im Sandweg wurde am Montag (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unklare Art und Weise Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten zwei Ringe im Wert von insgesamt etwa 2.000 Euro sowie einen niedrigen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Roller gestohlen und wieder aufgefunden



Alsfeld. Einen silbernen Roller der Marke Piaggio entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (31.12.), gegen 16 Uhr und Montagabend (01.01.), etwa 20.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Kleinkraftrad im Wert von rund 500 Euro in einer offenen Stallung in der Ziegenhainer Straße in Eudorf. Das Zweirad konnte am Montagabend (01.01.) schließlich im Bereich von Garagen in der Karl-Weitz-Straße aufgefunden werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



