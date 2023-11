Osthessen.

Osthessen (ots) - Die Temperaturen werden langsam kälter und der unwillkommene Regen der letzten Wochen verwandelt sich zusehends in Schneeflocken, die die Landschaft zauberhaft verzuckern. Perfekt zum Dezemberbeginn, denn Weihnachten klopft ja quasi schon wieder an der Tür. Und wie die meisten Osthessinnen und Osthessen lässt auch das Polizeipräsidium Osthessen die besinnliche Zeit gerne einkehren.



Doch was natürlich in keinem Jahr zur Weihnachtszeit fehlen darf, ist der allseits beliebte Adventskalender. Aus diesem Grund haben es sich 24 zwei und vierbeinige Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Osthessen nicht nehmen lassen, Bürgerinnen und Bürgern Tipps an die Hand zu geben, um die Weihnachtszeit sorgenloser genießen und sicherer ins neue Jahr 2024 starten zu können.



Regional. Informiert. Sicher.



Jeden Vormittag öffnet die osthessische Polizei auf ihrem Instagram-Kanal "polizei_oh" gemeinsam mit allen Interessierten ein Adventskalendertürchen und startet damit einen Dezember voller "offener Türchen". Aber Achtung: Außerhalb des Weihnachtsrituals sind offenstehende Türen zwar auch meist eine Überraschung aber definitiv keine freudige! Unsere Kolleginnen und Kollegen geben daher in den kommenden Tagen gerne alltagstaugliche Tipps für Jung und Alt in verschiedenen Bereichen - nicht nur rund um das Thema Einbruch.



Eine informierte Region ist eine sichere Region! Deshalb: Informiert Euch auf dem Instagram-Kanal der Polizei Osthessen über die kalte Jahreszeit hinweg, nehmt viele nützliche Tipps und Tricks mit und erfahrt dabei mehr über die Behörde und ihre Menschen.



Jetzt den Instagram-Kanal "polizei_oh" abonnieren und keine News mehr verpassen.



(Sandra Suski)



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell